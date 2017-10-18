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Чай и варенье подорожали к приходу холодов в Россию
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    Чай и варенье подорожали к приходу холодов в Россию

    6:06  18 Октября 2017
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    Чай и варенье подорожали к приходу холодов в Россию

    Москва, 18 октября. К наступлению холодов рост цен на варенье в три раза обогнал инфляцию, чай подорожал на 3%. Об этом со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) сообщают «Известия».

    По данным издания, по сравнению с прошлым годом цены на варенье выросли на 8% с 275,62 до 296,82 рублей за килограмм, что почти в три раза больше, чем показатель  инфляции. Цены на чай выросли на 3% с 747 рублей 13 копеек за килограмм в прошлом году, до 767 рублей 43 копеек в текущем.

    Эксперты отметили, что рост цен на варенье связан с плохим урожаем ягод и фруктов.

    «Погодные условия не позволили добиться тех показателей, которые были запланированы. В целом собрано на 15% меньше ягод и фруктов, чем предполагалось», — цитирует слова президента Национального союза производителей плодов и овощей Сергея Королева издание.

    Эксперты отмечают, что рост цен на варенье, джем и повидло может продолжиться вплоть до конца года. Цены на чай, по мнению экспертов, больше не вырастут из-за высокой конкуренции на рынке и неготовности потребителей платить больше за товары этой категории.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #цены #чай #товары
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