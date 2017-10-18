Ляшко нашел виновных в уничтожении экономики Украины

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Киев, 18 октября. Глава Радикальной партии Олег Ляшко рассказал, кто виновен в уничтожении экономики Украины.

По мнению радикального политика, виновен во всем что происходит – Европейский союз, руководители которого «мешают работать» украинским производителям, «закручивая гайки» в законах.

Именно из-за этого, как считает Ляшко, «целые сектора украинской экономики» исчезают, однако руководство Незалежной предпочитает не то, что отмалчиваться, но и ничего не делать.

В качестве примера варварского отношения украинской власти к богатствам государства парламентарий отметил «введение пошлин на продукцию металлургических комбинатов, сокращение рабочих мест украинцев в ЕС, лишение металлургов работы».

Помимо прочего, как заявляет глава украинских радикалов, правительство не стремится поддерживать своих сельхозпроизводителей, «приобретая сельскохозяйственный хлам у европейских фермеров».