Новые банкноты в 200 и 2000 рублей поступили в оборот в Приморье

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Владивосток, 18 октября. Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение в Приморском крае. Об этом сообщают Известия со ссылкой на региональное ГУ Банка России.

«Дальневосточное ГУ Банка России выдало новые банкноты кредитным организациям. Банкноты попадут в наличное обращение при совершении гражданами и организациями расчетных операций», — говорится в официальном сообщении.

Регулятор ввел в обращение новые банкноты 12 октября, как и было обещано руководством ЦБ РФ, первыми в руках новые купюры подержат жители Крыма, Дальнего Востока и Москвы.

Как напоминает Газета.ru, на банкноте номиналом 2000 рублей изображены символы Дальнего Востока, на 200-рублевке - символы Севастополя. Они были выбраны по итогам всероссийского голосования.

