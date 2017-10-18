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Россия
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Экономика
Рост экономики в России обеспечат промышленность и торговля
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    Рост экономики в России обеспечат промышленность и торговля

    5:41  18 Октября 2017
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    Рост экономики в России обеспечат промышленность и торговля

    Москва, 18 октября. Главными драйверами экономического роста в России станут обрабатывающая промышленность, торговля и строительство. Об этом со ссылкой на макропрогноз Минэкономразвития на 2018 — 2020 годы сообщают «Известия».

    По данным издания, рост производства в 2018 — 2020 годах ускорится с нынешних 1,3% до 2,5%. Также ощутимый вклад в экономику страны внесут строительство и торговля.

    «Наибольший вклад в прирост ВВП в период 2017 — 2020 годов внесут обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля», — говорится в прогнозе Минэкономразвития.

    В строительстве, по прогнозу министерства, ожидается отскок, благодаря которому отрасль перейдет от падения на 4,3% в прошлом году до роста на 0,8% в период до 2020 года. На 1,4% в 2018 году обеспечит экономическое развитие восстанавливающийся потребительский спрос. Кроме того, драйвером развития экономического развития станут инвестиции в основной капитал, в текущем году они выросли на 4,1%.

    Ведомство отмечает, что в ближайшее время ожидается изменение структуры ВВП России. В частности на 0,4% увеличится доля обрабатывающих производств. А вот влияние высоких темпов экспорта на ВВП России будет минимальным из-за быстрого роста импорта.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #экономика
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