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Съезд Компартии Китая начал работу в Пекине
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    Съезд Компартии Китая начал работу в Пекине

    5:34  18 Октября 2017
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    Съезд Компартии Китая начал работу в Пекине

    Пекин, 18 октября. В столице Поднебесной приступил к работе съезд самой многочисленной партии мира – Коммунистической партии Китайской народной республики.

    Как сообщает RT, по итогам XIX съезда, в работе которого принимают участие порядка 2,3 тысяч делегатов, планируется избрать новое руководство государства, а также пересмотреть устав партии.

    В первый день работы Компартии генсек ЦК Си Цзиньпин представит делегатам доклад, кроме того присутствующим будет представлен отчет Центральной комиссии партии по проверке дисциплины.

    Как напоминает Газета.ru, съезд Коммунистической партии Китайской народной республики проходит один раз в пять лет. Работа XIX съезда будет продолжаться несколько дней и завершится 24 октября.

    Автор: Константин Терехов
    #си цзиньпин #китай #кнр #пекин #съезд #компартия
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