Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Новые банкноты в 200 и 2000 рублей поступили в оборот в Приморье
Весь мир
Соловьев назвал Порошенко «субъектом телефонного права»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Соловьев назвал Порошенко «субъектом телефонного права»

    5:25  18 Октября 2017
    44

    Соловьев назвал Порошенко «субъектом телефонного права»

    Москва, 18 октября. Журналист Владимир Соловьев в ночном эфире телеканала «Россия 1» назвал Петра Порошенко «субъектом телефонного права».

    Такое определение президента Украины возникло в ходе дискуссии в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», во время которой директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассуждал о возможном будущем Порошенко.

    «Классического переворота в Киеве не будет, потому что все равно будут выборы, разве что голосование может быть досрочным. Это может быть самым худшим вариантом, как это было на Украине в 1993 году, когда после забастовок шахтеров парламент и Кравчук согласились на досрочные выборы», — рассказывал в телеэфире политолог.

    Соловьев назвал Порошенко «субъектом телефонного права»

    «Но ведь Кравчук был субъектом политики, у него была своя воля, свое понимание, а Порошенко — это «субъект телефонного права», который действует по звонкам из посольства [США]», — парировал телеведущий Соловьев, с чем, собственно, отчасти Карасев согласился, продолжив высказывать свои предположения.

    «Порошенко рассчитывает через Саакашвили дробить оппозицию и не дать Тимошенко стать истинным монопольным народным лидером, потому как именно она может претендовать на эту роль», — пояснил директор Института глобальных стратегий.

    «В свою очередь Тимошенко рассчитывает использовать бывшего грузинского президента, как таран против нынешней власти, для того, чтобы ослаблять эту власть», — резюмировал Вадим Карасев.

    Соловьев назвал Порошенко «субъектом телефонного права»

    Автор: Константин Терехов
    #петр порошенко #украина #владимир соловьев #вечер с владимиром соловьевым #вадим карасев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 3041

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        1340

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81096

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67793

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82783
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        3041
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        3030
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        1340
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        15232