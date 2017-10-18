Соловьев назвал Порошенко «субъектом телефонного права»

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Москва, 18 октября. Журналист Владимир Соловьев в ночном эфире телеканала «Россия 1» назвал Петра Порошенко «субъектом телефонного права».

Такое определение президента Украины возникло в ходе дискуссии в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», во время которой директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассуждал о возможном будущем Порошенко.

«Классического переворота в Киеве не будет, потому что все равно будут выборы, разве что голосование может быть досрочным. Это может быть самым худшим вариантом, как это было на Украине в 1993 году, когда после забастовок шахтеров парламент и Кравчук согласились на досрочные выборы», — рассказывал в телеэфире политолог.

«Но ведь Кравчук был субъектом политики, у него была своя воля, свое понимание, а Порошенко — это «субъект телефонного права», который действует по звонкам из посольства [США]», — парировал телеведущий Соловьев, с чем, собственно, отчасти Карасев согласился, продолжив высказывать свои предположения.

«Порошенко рассчитывает через Саакашвили дробить оппозицию и не дать Тимошенко стать истинным монопольным народным лидером, потому как именно она может претендовать на эту роль», — пояснил директор Института глобальных стратегий.