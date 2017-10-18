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Воровство и коррупция подрывают доверие к властям Украины у граждан и западных партнеров — СМИ
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    Воровство и коррупция подрывают доверие к властям Украины у граждан и западных партнеров — СМИ

    5:16  18 Октября 2017
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    Воровство и коррупция подрывают доверие к властям Украины у граждан и западных партнеров — СМИ

    Париж, 18 октября. Вскрывшиеся недавно случаи воровства и коррупции на Украине подрывают доверие граждан к правительству и ставят под угрозу сотрудничество Киева с партнерами на Западе. Об этом со ссылкой на западные СМИ сообщает RT.

    Обширный материал о ситуации с коррупцией и воровством на Украине опубликовало французское издание La Croix. Автор статьи вспоминает наиболее громкие случаи хищений в недавнем прошлом страны.В том числе, арест занимавшего высокий пост в Минобороны Украины Игоря Павловского и главы департамента госзакупок Владимира Гулевича по обвинению хищения 5 млн евро в рамках контракта на закупку топлива. Также в материале рассматривается арест руководства Львовского бронетанкового завода, которое вместо новых двигателей устанавливало на танки купленные на черном рынке старые моторы, и другие факты хищений.

    По данным издания, раскрытые недавно случаи воровства отличаются особенно крупными масштабами, что подрывает доверие простых граждан к властям. Президент Украины Петр Порошенко при этом всячески увиливает от создания антикоррупционного суда, что значительно ограничивает борьбу с воровством и коррупцией в стране и ставит под угрозу сотрудничество Киева с западными партнерами.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко #коррупция #воровство
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