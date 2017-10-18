Венесуэла отозвала посла из Канады для консультации

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Каракас, 18 октября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отозвал для консультации посла Уиллмера Баррьентоса из Канады. Об этом в микроблоге в Twitter сообщил глава МИД страны Хорхе Арреаса.

«Я сообщаю, что президент Николас Мадуро решил отозвать для консультаций нашего посла в Канаде Уиллмера Баррьентоса», — написал Арреаса.

Напомним, в сентябре правительство Канады ввело персональные санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и еще 39 венесуэльских граждан. Канадские власти объяснили, что санкции введены в отношении людей, которые ответственны за ухудшение ситуации с демократией в Венесуэле, сообщает Газета.ru.