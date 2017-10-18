Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Новые банкноты в 200 и 2000 рублей поступили в оборот в Приморье
Весь мир
Венесуэла отозвала посла из Канады для консультации
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Венесуэла отозвала посла из Канады для консультации

    4:46  18 Октября 2017
    46

    Венесуэла отозвала посла из Канады для консультации

    Каракас, 18 октября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отозвал для консультации посла Уиллмера Баррьентоса из Канады. Об этом в микроблоге в Twitter сообщил глава МИД страны Хорхе Арреаса.

    «Я сообщаю, что президент Николас Мадуро решил отозвать для консультаций нашего посла в Канаде Уиллмера Баррьентоса», — написал Арреаса.

    Напомним, в сентябре правительство Канады ввело персональные санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и еще 39 венесуэльских граждан. Канадские власти объяснили, что санкции введены в отношении людей, которые ответственны за ухудшение ситуации с демократией в Венесуэле, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #канада #мадуро #венесуэла #посол #отзыв
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 3042

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        1340

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81096

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67793

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82784
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        3042
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        3031
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        1340
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        15304