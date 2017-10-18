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Глава Amazon Studios ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах
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    Глава Amazon Studios ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах

    4:43  18 Октября 2017
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    Глава Amazon Studios ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах

    Вашингтон, 18 октября. На фоне обвинений в сексуальных домогательствах руководитель Amazon Studios Рой Прайс был вынужден подать в отставку.

    Как сообщают Известия, решение об уходе со своего поста было принято через несколько дней после того как глава продюсерской компании из-за скандала ушел в принудительный отпуск.

    Временно исполняющим обязанности руководителя Amazon Studios назначен Альберт Чен, который, собственно, и заменял Прайса во время его предшествующему увольнению отпуска.

    Как напоминает Газета.ru, скандал с Роем Прайсом случился на фоне подобной ситуации в Weinstein Company, руководитель которой Харви Вайнштейн также был вынужден покинуть пост.
     

    Автор: Константин Терехов
    #харви вайнштейн #amazon studios #рой прайс #weinstein company
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