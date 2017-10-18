Глава Amazon Studios ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах

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Вашингтон, 18 октября. На фоне обвинений в сексуальных домогательствах руководитель Amazon Studios Рой Прайс был вынужден подать в отставку.

Как сообщают Известия, решение об уходе со своего поста было принято через несколько дней после того как глава продюсерской компании из-за скандала ушел в принудительный отпуск.

Временно исполняющим обязанности руководителя Amazon Studios назначен Альберт Чен, который, собственно, и заменял Прайса во время его предшествующему увольнению отпуска.

Как напоминает Газета.ru, скандал с Роем Прайсом случился на фоне подобной ситуации в Weinstein Company, руководитель которой Харви Вайнштейн также был вынужден покинуть пост.

