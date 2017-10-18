Марков назвал главный ингредиент Майдана, который уже завезли в Киев

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Москва, 18 октября. Депутат Верховной Рады седьмого созыва, член комитета спасения Украины Игорь Марков назвал главный ингредиент Майдана, который уже приготовили в Киеве. Своими наблюдениями украинский политик поделился в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 24».

«Чайек уже завезли. А это основной, скажем так, ингредиента Майдана, после которого люди могут 11 часов подряд бросать камни», — заявил Марков.

Политик отметил, что на Майдане уже есть три бака чаю.

«Как только люди приходят, им дают чайок. И понеслась!», — рассказал Марков.

Политик отметил, что людей пока не много, но и в прошлый раз Майдан начинался с небольшого количества активистов.

Марков заявил, что в связи с готовящимися акциями во всех областях Украины был перекрыт выезд активистов, а сам Киев оказался на осадном положении. Политик высказал мнение, что таким образом власти обозлили националистов, которые будут пробираться в столицу. Все происходящее Игорь Макаров назвал «началом конца территории под названием Украина».

Напомним, ранее о том, что Украину ожидает «фаза острой нестабильности», заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.