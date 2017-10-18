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Россия
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Украина
Марков назвал главный ингредиент Майдана, который уже завезли в Киев
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    Марков назвал главный ингредиент Майдана, который уже завезли в Киев

    4:32  18 Октября 2017  /обновлено: 4:45  18 Октября 2017
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    Макаров назвал главный ингредиент Майдана, который уже завезли в Киев

    Москва, 18 октября. Депутат Верховной Рады седьмого созыва, член комитета спасения Украины Игорь Марков назвал главный ингредиент Майдана, который уже приготовили в Киеве. Своими наблюдениями украинский политик поделился в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 24».

    «Чайек уже завезли. А это основной, скажем так, ингредиента Майдана, после которого люди могут 11 часов подряд бросать камни», — заявил Марков.

    Политик отметил, что на Майдане уже есть три бака чаю.

    «Как только люди приходят, им дают чайок. И понеслась!», — рассказал Марков.

    Политик отметил, что людей пока не много, но и в прошлый раз Майдан начинался с небольшого количества активистов.

    Марков заявил, что в связи с готовящимися акциями во всех областях Украины был перекрыт выезд активистов, а сам Киев оказался на осадном положении. Политик высказал мнение, что таким образом власти обозлили националистов, которые будут пробираться в столицу. Все происходящее Игорь Макаров назвал «началом конца территории под названием Украина».

    Напомним, ранее о том, что Украину ожидает «фаза острой нестабильности», заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #соловьев #майдан #макаров
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