Луценко пообещал, что палаточный городок у Рады не снесут

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Киев, 18 октября. Украинские власти пообещали не сносить палаточный городок, который поставили участники акции протеста в центре Киева.

По словам руководителя украинской генеральной прокуратуры Юрия Луценко, украинцы имеют право проводить мирные акции протеста, отметив, что это право стало одним из главных достижений Майдана.

«Случаи физических побоев граждан, защищенных законом силовиков и депутатов будут жестоко преследоваться», — отметил украинский генпрокурор на своей странице в социальной сети.

Напомним, накануне к Верховной раде пришли несколько тысяч человек, которые потребовали реформировать избирательное законодательство и учредить антикоррупционный суд. Митингующие остались у здания парламента на ночь в палаточном городке.

Ранее «Газета.ру» сообщала о возбуждении уголовного дела по факту травмирования сотрудников правоохранительных органов во время акции протеста.

