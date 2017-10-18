Крым почти сравнялся с Сочи по количеству туристов

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Симферополь, 18 октября. Заполняемость гостиниц в Крыму растет быстрее, чем в Сочи. Об этом со ссылкой на международную консалтинговую компанию в области гостиничного бизнеса Cushman & Wakefield сообщают «Известия».

По данным компании, рост заполняемости гостиниц в январе-августе текущего года в Крыму составила 4,3%, аналогичный показатель для Сочи оказался почти в два раза ниже — всего 2,3%. Всего в этот период в гостиницах полуострова остановились 4,1 млн постояльцев, в Сочи — 4,4 млн.

По мнению экспертов, рост популярности Крыма среди туристов объясняется субсидированием авиаперелетов и снижением цен на номера в гостиницах полуострова. В Сочи владельцы отелей предпочли оставить цены на уровне прошлого года, а в популярной у туристов категории трехзвездочных гостиниц цены на номера даже выросли на 20 — 30%.