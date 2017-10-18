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Украина
Луценко пообещал, что палаточный городок у Рады не снесут
Украина
Парасюк заявил, что Порошенко не может положиться на Авакова
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    Парасюк заявил, что Порошенко не может положиться на Авакова

    3:50  18 Октября 2017
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    Парасюк заявил, что Порошенко не может положиться на Авакова

    Киев, 18 октября. Главе МВД Украины Арсену Авакаву выгодно выставить главным объектом критики президента страны Петра Порошенко, поэтому он не станет инициатором столкновений у здания Верховной Рады. Об этом в эфире украинского телевидения заявил нардеп Владимир Парасюк.

    «Аваков занял позицию такую: «Петр Алексеевич, надо? Мы сделаем. Но вы же понимаете, что это ваша ответственность», — заявил Парасюк.

    Нардеп отметил, что о позиции Авакова говорит тот факт, что координацию действий у здания Верховной Рады Украины во вторник вели начальник Управления государственной охраны страны Валерий Гелетей и некоторые руководители СБУ. Их Парасюк назвал представителями ведомств, которые непосредственно подчиняются Петру Порошенко.

    Напомним, столкновения активистов и сотрудников правоохранительных органов у стен Верховной Рады начались во время митинга с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко. Участники акции смогли прорвать оцепление полиции и установить перед зданием украинского парламента палаточный городок.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко #аваков #столкновения #верховная рада #парасюк
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