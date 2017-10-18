Парасюк заявил, что Порошенко не может положиться на Авакова

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Киев, 18 октября. Главе МВД Украины Арсену Авакаву выгодно выставить главным объектом критики президента страны Петра Порошенко, поэтому он не станет инициатором столкновений у здания Верховной Рады. Об этом в эфире украинского телевидения заявил нардеп Владимир Парасюк.

«Аваков занял позицию такую: «Петр Алексеевич, надо? Мы сделаем. Но вы же понимаете, что это ваша ответственность», — заявил Парасюк.

Нардеп отметил, что о позиции Авакова говорит тот факт, что координацию действий у здания Верховной Рады Украины во вторник вели начальник Управления государственной охраны страны Валерий Гелетей и некоторые руководители СБУ. Их Парасюк назвал представителями ведомств, которые непосредственно подчиняются Петру Порошенко.

Напомним, столкновения активистов и сотрудников правоохранительных органов у стен Верховной Рады начались во время митинга с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко. Участники акции смогли прорвать оцепление полиции и установить перед зданием украинского парламента палаточный городок.