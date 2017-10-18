Федун назвал разгром «Севильи» лучшей игрой в истории «Спартака»

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Москва, 18 октября. Президент московского «Спартака» Леонид Федун назвал матч с «Севильей» лучшей игрой, за всю историю существования клуба. Об этом сообщает RT.

«Могу сказать, что этот матч войдет в историю «Спартака». Это наша лучшая игра за все время существования клуба», — поделился впечатлениями от игры Федун.

Предприниматель признался, что выпил много успокоительного, поэтому эмоций от победы у него нет. Особо Федун отметил игру голкипера «Спартака» Александра Селихова, который несколько раз спасал ворота клуба.

«Вратарь — молодец. Играет как удав, все мячи к нему прилипают. По ходу матча были сделаны правильные замены и, главное, вы увидели, что команда вытянула встречу физически. Историческая победа», — заявил президент московского клуба.

Напомним, в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» разгромил «Севилью» со счетом 5:1. По результатам тура московский клуб с пятью очками занял вторую строчку в подгруппе Е. Лидер подгруппы, английский «Ливерпуль» также набрал пять очков, но обходит «Спартак» но имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, сообщает Газета.ru.