Соцсети продолжают скорбеть о Дмитрии Марьянове: «Вечная память. Браво»

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Пользователи социальных сетей продолжают скорбеть об известном российском актере Дмитрии Марьянове, скоропостижно скончавшемся в Москве в минувшее воскресенье, 15 октября. Российское Интернет-сообщество, воспитанное на фильмах и сериалах с актером Марьяновым в главных и эпизодических ролях, все еще не может оправиться от шока. В популярных соцсетях продолжают появляться слова скорби. Некоторые из них собрал корреспондент Федерального агентства новостей.

Актер Александр Домогаров пишет в Facebook: «ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!((( ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!!!((( Я не в шоке, просто убит!!! Не могу ПОВЕРИТЬ!!! МАРЬЯНЫЧ, ПОЧЕМУ, ЗАЧЕМ ТАК….ГОСПОДИ, ПОЧЕМУ ТЫ ЗАБИРАЕШЬ ТАК…»

Действительно, для многих актеров театра и кино Марьянов был другом. Но вот что удивительно: судя по всему, зрители также относились к Дмитрию не просто как к узнаваемому телевизионному лицу на экране. Для них он был кем-то большим. И теперь люди, большинство из которых, возможно, даже не были знакомы с актером лично, выплескивают в Сеть свои переживания – очень эмоциональные и предельно искренние.

Пользователь Иван Белов «ВКонтакте» благодарит актера за всё, что тот успел сделать для своего зрителя: «Дима, спасибо Вам за всё: за роли, за талант, за жизнь, которой вы нас учили со сцены и с экранов ТВ... Благодаря вашей главной роли в сериале «Личная жизнь следователя Савельева» (второе название – «Кордон следователя Савельева»), я помирился с сыном, с которым не общался три года, и это произошло благодаря вашей настоящей искренности... БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО, СПАСИБО С БОЛЬШОЙ БУКВЫ ОТ ВСЕЙ ДУШИ. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ... ПОМНИМ, ЦЕНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ...»

«Я буквально в субботу посмотрела фильм «40», а потом такая информация ((( Что творится? Такие молодые уходят из жизни! Очень жалко! Ребят, берегите друг друга! Дмитрий, будем всегда о тебе помнить!» – обещает Наталья Новоселова.

Виктория Якимкина тоже высказывается «ВКонтакте»: «Страшно, дико больно и обидно, жутко терять ТАКИХ людей....Наша юность, молодость и вся жизнь с НИМ... Самый любимый актер. Харизматичный, улыбчивый, красавец, талантливый и просто любимый человечек... Цой, Бодров, Галкин… и Дима теперь с ними((( И ВСЕ ОНИ ВЫШЕ РАДУГИ ТЕПЕРЬ».

Тысячи россиян хорошо помнят фильм «Выше радуги», в котором в 1986 году снялся подросток Дима Марьянов. Люди, выросшие вместе с этой кинокартиной, обращаются к ушедшему из жизни актеру по имени его экранного персонажа. (Комментарии собраны из соцсети «ВКонтакте».)

«Прощай, прощай, Алик Радуга. Другой такой радуги не будет. Ты был лучшим всегда. Мы будем помнить тебя всегда. Лети ангелом в рай небесный!!!» – пишет Майя Курбатова (Зародова).

«Вечная память Дмитрию Марьянову. Сегодня была в шоке, узнав, что больше нет рядом Дмитрия (Лягушонка), и больше никто не улыбнется с экрана. Соболезную его семье и близким», – сожалеет Марина Столбова.

«Светлая память((((( Прощай, радуга(((( Царствие небесное», – выражает свои горестные чувства пользователь Dmitry Zubar.

«А Радуга так и заканчивается: раз – и исчезла... Теперь он в волшебном мире, там, за Радугой. Он там свой», – философски замечает Вероника Исаева.

Кого-то внезапная кончина актера, очевидно, заставила задуматься о смысле жизни, в целом. Вот что пишет певец и композитор Леонид Агутин в своем «Инстаграм»: «Я не был знаком с Дмитрием Марьяновым. Может, пару раз и встречались где-то случайно, здоровались... Он мне был всегда очень симпатичен. Небольшая растерянность мальчишки, ставшего знаменитым еще в юности и неожиданно столкнувшегося со средним возрастом. И, в то же время, сила и уверенность человека, рожденного быть сильным и уверенным. Безмерно горько узнать о его кончине. Мир сразу становится таким обычным, бессмысленным, без чудес. Слишком краткий миг между «ты есть» и «тебя больше никогда не будет». Затем и живет уверенность в таких людях, как Дима. Чтобы жить и знать, что всё не зря, несмотря ни на что».

Еще один комментарий неизвестного автора в «Инстаграм» гласит: «На 48 году жизни умер актер Дмитрий Марьянов... Написать «очень жаль» – это ничего не написать и ничего не осмыслить! Жизнь не имеет штампов!.. Одно похоже у всех.....Близкие, знакомые, поклонники будут сочувствовать себе!.. Кто-то в воспоминаниях прокручивать моменты радости, счастья, прожитые вместе с ушедшим, понимая, что моменты эти уже не вернуть и новых сюжетов не будет!.. Кто-то – помнить моменты радости от созданных им образов и сетовать, что ролей с его участием уже не будет… И, чем больше людей помнят, тем массивнее оставленный след ушедшего домой… Те, кто был рядом, делил его радости и горести, – примите соболезнования...»

И даже самые лаконичные комментарии пользователей Рунета также показывают важность Дмитрия и созданных им актерских образов для тех, кто отправляет эти короткие строчки в Сеть.

«Дима!!! Опустела без тебя Земля», – пишет Елена Галкина.

«Умер один из моих любимых актеров – Дмитрий Марьянов. Мои соболезнования родственникам и вечная память. Браво», – прощается Анатолий Брехов.

«Умер, не побоюсь этого слова, Великий Актер театра кино Дмитрий Марьянов... Светлая Память ему!!! Помним, Любим, Скорбим!!!» – гласит безымянный комментарий в «Инстаграм».

Наряду с выражением скорби и почтения от бывших коллег Дмитрия по театральному искусству, Интернет пестрит метафоричными сообщениями простых зрителей, которые не уступают актерским в эмоциональности и поэтичности. Так, Степан Нестеров, один из пользователей «ВКонтакте», написал даже целый стих:

«Погиб боец! Актер, мужчина,

Марьянов Дмитрий – был таков!

Не Депп, не Питт, не Аль Пачино –

Из наших, русских мужиков.



Сорвался тромб, и жизнь – сорвалась,

Теперь уж ты в иных краях,

С тобою – часть меня... Осталась

Скорбь – что пепел на углях...



Ты средь немногих исполинов,

Кто в пылкой юности дарил

Мне образ доблести и чести,

Твои слова – придали сил.



«Актер, подумаешь!» – пусть скажет

Иной бездушный шут-фигляр,

И только жизнь его покажет,

Что стоит он. А будет стар,



Тогда возможно он оценит,

Чьих мыслей, слов, идей, героев

Что жили и живут на сцене,

Простой народ любил и помнит.



Ты вдохновенен был, устроив

Нам праздник жизни! Твой талант

Светил нам, жизнию оспорив

Земной рутины пыльный бант.



Твой юмор и проникновенность

Ролей твоих осталась в нас,

В сердцах сожгли печаль и серость,

Что коренились здесь подчас.



И сам горел ты, яркой белой

Звездою нам мерцал из глаз...

Любовью был богат и верой,

Надеждой был храним не раз...



Сорвался ты – и мир сорвался.

Как прежде уж не будет он...

Но след во многих твой остался.

Покойся с миром, чемпион!



Ты был «Немым», но был и понят,

Кино твой образ сохранит

И те, что так с любовью помнят,

Тебя их память оживит».

Напомним, Дмитрий Юрьевич Марьянов будет похоронен в среду, 18 октября на Химкинском кладбище в Москве. Церемония прощания пройдет с 11 до 13 часов в Доме кино.