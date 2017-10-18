Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Луценко пообещал, что палаточный городок у Рады не снесут
Весь мир
Вайнштейн вышел из совета директоров собственной компании
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вайнштейн вышел из совета директоров собственной компании

    3:02  18 Октября 2017
    50

    Вайнштейн вышел из совета директоров собственной компании

    Вашингтон, 18 октября. Обвиняемый в сексуальных домогательствах кинопродюсер Харви Вайнштейн покинул во вторник совет директоров собственной компании Weinstein Company. Об этом сообщает Fox News.

    От управления компанией Харви Вайнштейна  отстранили еще 8 октября. Но кинопродюсер продолжал занимать место в совете директоров Weinstein Company.

    Харви Вайнштейн основал кинокомпанию вместе с братом Бобом Вайнштейном, в настоящее время он продолжает владеть 22% акций компании.

    Напомним, ранее СМИ сообщили о множестве случаев сексуальных домогательств к актрисам со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Владельца Weinstein Company обвинили в том, что он предлагал актрисам помочь с карьерой, при этом приставал к ним. О домогательствах со стороны продюсера заявили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд и Кейт Бекинсейл. О домогательствах Вайнштейна также заявила сыгравшая роль Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов» Лина Хиди, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #домогательства #вайнштейн
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 2971

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        1328

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81079

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67788

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82769
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        2971
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        2996
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        1328
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        14199