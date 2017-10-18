Вайнштейн вышел из совета директоров собственной компании

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Вашингтон, 18 октября. Обвиняемый в сексуальных домогательствах кинопродюсер Харви Вайнштейн покинул во вторник совет директоров собственной компании Weinstein Company. Об этом сообщает Fox News.

От управления компанией Харви Вайнштейна отстранили еще 8 октября. Но кинопродюсер продолжал занимать место в совете директоров Weinstein Company.

Харви Вайнштейн основал кинокомпанию вместе с братом Бобом Вайнштейном, в настоящее время он продолжает владеть 22% акций компании.

Напомним, ранее СМИ сообщили о множестве случаев сексуальных домогательств к актрисам со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Владельца Weinstein Company обвинили в том, что он предлагал актрисам помочь с карьерой, при этом приставал к ним. О домогательствах со стороны продюсера заявили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд и Кейт Бекинсейл. О домогательствах Вайнштейна также заявила сыгравшая роль Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов» Лина Хиди, сообщает Газета.ru.