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Украина
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Госдеп пытается убедить Сирию, что коалиция окажет помощь жителям Ракки
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    Госдеп пытается убедить Сирию, что коалиция окажет помощь жителям Ракки

    2:57  18 Октября 2017
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    Госдеп пытается убедить Сирию, что коалиция окажет помощь жителям Ракки

    Вашингтон, 18 октября. США и их партнеры по коалиции, ведущей борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России), будут оказывать помощь жителям Ракки после ее полного освобождения от боевиков. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

    По ее словам, США намерены предпринять ряд мер по улучшению жизни горожан Ракки. Как утверждает Госдепартамент, речь идет о разминировании, разборе завалов, восстановлении электро- и водоснабжения, а также поставках гуманитарной помощи.

    Стоит отметить, что большая часть разрушений в Ракке вызвана действиями авиации коалиции, систематически наносившей удары по жилым кварталам города. Кроме того, ранее американские представители уже озвучивали аналогичные заявления после освобождения иракского города Мосула. Обстановка в Мосуле по-прежнему остается плачевной; значительная часть города все еще заминирована.

    Напомним, что эксперт ООН Агнес Маркайю – руководитель Службы ООН по вопросам деятельности, связанной с разминированием – ранее заявляла, что разминирование одного лишь Мосула обойдется примерно в 50 миллионов долларов в год. Расходы на разминирование Ракки, предположительно, будут еще выше.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #ирак #коалиция #ракка #госдеп
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