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Спорт
Победа «Спартака» увеличила отрыв России от Португалии в таблице УЕФА
Спорт
Победа «Спартака» увеличила отрыв России от Португалии в таблице УЕФА
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    Победа «Спартака» увеличила отрыв России от Португалии в таблице УЕФА

    2:41  18 Октября 2017
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    Победа «Спартака» увеличила отрыв России от Португалии в таблице УЕФА

    Москва, 18 октября. Россия смогла сократить отставание от Франции, а также увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    В этот вторник «Спартак» разгромил испанскую «Севилью» со счетом 5:1. Представляющий Францию «Монако» проиграл турецкому «Бешикташу» в домашнем матче» со счетом 1:2, а португальский клуб «Порту» не сумел обыграть немецкий «Лейпциг» (2:3).

    Новый суммарный коэффициент России составляет 46,782 балла, Франции – 49,248, а Португалии – 42,248. Лидером таблицы является Испания, следующие три места занимают Англия, Италия и Германия.

    Напомним,  что в сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же – в Лиге Европы.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #футбол #франция #спартак #уефа #португалия #севилья
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