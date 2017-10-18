Минобороны провело испытания новой ракеты для ОТРК «Искандер»

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Москва, 18 октября. На полигоне «Капустный Яр» завершены испытания новой ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом рассказал журналистам начальник полигона генерал-майор Олег Кислов.

«Из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время, можно отметить завершение межведомственных испытаний новой ракеты для ракетного комплекса «Искандер», — отметил начальник полигона, рассказывая о проведенных на «Капустном Яре» испытаниях.

Генерал-майор подчеркнул, что в настоящее время на полигоне проводятся испытания по 160 направлениям.

Напомним, ОТРК «Искандер-М» предназначен для нанесения высокоточных ударов по целям с гарантированной дальностью поражения на расстоянии от 50 до 500 км. Комплекс способен выполнять задачи в различных условиях, в том числе при активном противодействии средств радиоэлектронной борьбы и противоракетной обороны противника.