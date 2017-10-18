Путин проведет в Сочи переговоры с президентом Хорватии

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Сочи,18 октября. Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович пройдут в среду в Сочи.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, участники встречи обсудят состояние и дальнейшее развитие двусторонних отношений.

«В ходе переговоров состоится обсуждение состояния и перспектив развития российско-хорватского сотрудничества, а также обмен мнениями по ключевым международным вопросам», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, главы России и Норвегии подпишут ряд соглашении. Ранее «Газета.ру» сообщала, что российский лидер выразил надежду, что в рамках предстоящей встречи будет решен вопрос насчет открытия российского центра науки и культуры в столице Хорватии. Он также напомнил, что дипломатические отношения между государствами были установлены 25 лет назад.

