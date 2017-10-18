Соловьев предположил, что украинцы скоро вернутся к Януковичу
Киев, 18 октября. Телеведущий Владимир Соловьев назвал происходящее на Украине «Цирком нон-стоп», предположив, что все завершится возвращением Виктора Януковича. Свое предположение он озвучил в эфире собственного шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Он назвал акцию протеста, организованную бывшим одесским губернатором Михаилом Саакашвили «цирком». Телеведущий отметил, что протестующие заявили о своем желании остаться на площади перед зданием Рады, требуя отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда.
«Уже никакой роли не играет, какие у них требования», – подчеркнул телеведущий, отметив, что между протестующими и полицией начались стычки.
По его словам, за последние четыре года на Украине ничего не изменилось.
«У меня такое ощущение, что украинцы скоро придут к Януковичу. Бухнутся на колени под Ростовом: «Батько, вернись! Одурили!», – предположил Соловьев.