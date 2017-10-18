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Украина
Соловьев предположил, что украинцы скоро вернутся к Януковичу
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    Соловьев предположил, что украинцы скоро вернутся к Януковичу

    2:24  18 Октября 2017
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    Соловьев предположил, что украинцы скоро вернутся к Януковичу

    Киев, 18 октября. Телеведущий Владимир Соловьев назвал происходящее на Украине «Цирком нон-стоп», предположив, что все завершится возвращением Виктора Януковича. Свое предположение он озвучил в эфире собственного шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    Он назвал акцию протеста, организованную бывшим одесским губернатором Михаилом Саакашвили «цирком». Телеведущий отметил, что протестующие заявили о своем желании остаться на площади перед зданием Рады, требуя отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда.

    «Уже никакой роли не играет, какие у них требования», – подчеркнул телеведущий, отметив, что между протестующими и полицией начались стычки.

    По его словам, за последние четыре года на Украине ничего не изменилось.

    «У меня такое ощущение, что украинцы скоро придут к Януковичу. Бухнутся на колени под Ростовом: «Батько, вернись! Одурили!», – предположил Соловьев.   

     

    Автор: Антон Зарубин
    #украина #порошенко #янукович #саакашвили #соловьев
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