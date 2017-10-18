Тренер «Севильи» прокомментировал разгромное поражение клуба от «Спартака»

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Москва, 18 октября. Тренер испанского футбольного клуба «Севилья» Эдуардо Бериссо пообещал «утереть нос» и попытаться взять реванш в ответном матче после разгромного поражения от московского «Спартака». Об этом сообщает RT.

Тренер испанского клуба посетовал, что даже после 60-й минуты матча не смог бы поверить, что итоговый счет игры будет таким разгромным. Поражение «Севильи» наставник назвал «катастрофой», но пообещал взять реванш.

«Мы совершали массу ошибок в обороне, чем «Спартак» охотно пользовался. Придется разбирать ошибки, утирать нос, делать выводы и пытаться взять реванш в ответной игре у себя дома», — заявил Бериссо.

Наставник «Севильи» отметил, что из шести контратак «Спартака» пять завершились голами. Бариссо назвал результативность московского клуба фантастической и подчеркнул, что за «подобные вещи» все любят футбол.

«Они провели шесть контратак, и пять из них реализовали. Фантастический процент, но это футбол, здесь подобные вещи случаются, как это ни прискорбно. За это мы с вами его и любим», — отметил наставник испанской команды.

Напомним, на прошедшем накануне в Москве матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов московский «Спартак» разгромил испанскую «Севилью» со счетом 5:1. После игры российский клуб поднялся на вторую строчку турнирной таблицы в своей подгруппе.