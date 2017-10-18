РВСН России на Камчатке приступили к отработке перспективного ракетного комплекса

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Москва, 18 октября. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России начала отработку перспективного ракетного комплекса шахтного базирования. Об этом сообщает министерство обороны России.

Испытания нового комплекса проходят на Камчатке.

«Полигоном проводится работа по созданию перспективного ракетного комплекса шахтного базирования с использованием трассы «Ясный — Кура», — приводит RT заявление начальника ракетного полигона Капустин Яр генерал-майора Олега Кислова.

Название комплекса пока не сообщается.

Напомним, что ранее российские ракетные войска успешно провели учения, в которых приняли участие около четырех тысяч военнослужащих. Кроме того, Минобороны РФ объявило о том, что развёртывание сети новых радиолокационных станций «Воронеж» завершится к 2019 году. Эти станции будут использоваться для системы предупреждения ракетного нападения.