На охрану частной резиденции Порошенко под Киевом кинули тяжелую технику
Киев, 18 октября. Депутат Верховной рады от фракции «Самопомощь» Виктория Войцицкая сообщила об усилении охраны частной резиденции президента Украины Петра Порошенко под Киевом.
На своей странице в Facebook депутат отметила, что не удивлена тем, что много силовиков было задействовано для обеспечения порядка на месте проведения митинга у Верховной рады. Однако усиление охраны у частной резиденции президента ее насторожило.
«Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще и дорогу перекрыли на время? Здесь кого бояться?» — написала Войцицкая.
При этом она добавила, что сами правоохранители объяснили свои действия проведением учений.
Напомним, во вторник у здания Верховной рады началась акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Как сообщала «Газета.ру», митингующие потребовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.
Ранее во вторник стало известно, что полиция Украины совместно с СБУ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами в Музейном переулке в Киеве недалеко от места проведения митинга.