На охрану частной резиденции Порошенко под Киевом кинули тяжелую технику

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Киев, 18 октября. Депутат Верховной рады от фракции «Самопомощь» Виктория Войцицкая сообщила об усилении охраны частной резиденции президента Украины Петра Порошенко под Киевом.

На своей странице в Facebook депутат отметила, что не удивлена тем, что много силовиков было задействовано для обеспечения порядка на месте проведения митинга у Верховной рады. Однако усиление охраны у частной резиденции президента ее насторожило.

«Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще и дорогу перекрыли на время? Здесь кого бояться?» — написала Войцицкая.

При этом она добавила, что сами правоохранители объяснили свои действия проведением учений.

Напомним, во вторник у здания Верховной рады началась акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Как сообщала «Газета.ру», митингующие потребовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Ранее во вторник стало известно, что полиция Украины совместно с СБУ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами в Музейном переулке в Киеве недалеко от места проведения митинга.