Ляшко потребовал выслать Саакашвили с Украины после митинга у Рады

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Киев, 18 октября. Глава «Радикальной партии» потребовал выслать с Украины Михаила Саакашвили после того, как тот принял участие в организации митинга под зданием Верховной рады в Киеве.

Ляшко обвинил Саакашвили в организации хаоса в столице в «условиях войны» с целью захвата власти. По словам лидера «Радикальной партии» данный поступок является «страшным преступлением против украинской государственности».

По мнению Ляшко, Саакашвили, как и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, действуют не в интересах Украины.

«Правоохранительные органы должны немедленно депортировать апатрида Саакашвили в Грузию, а праведьме украинской коррупции Тимошенко свою оценку дадут сами украинцы», – написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее сообщалось о потасовке у зданий Верховной рады между протестующими и силовиками. Газета «Известия» пишет, что полицейские попытались разогнать палаточный лагерь, разбитый демонстрантами.