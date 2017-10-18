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Украина
Ляшко потребовал выслать Саакашвили с Украины после митинга у Рады
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    Ляшко потребовал выслать Саакашвили с Украины после митинга у Рады

    1:42  18 Октября 2017
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    Ляшко потребовал выслать Саакашвили с Украины после митинга у Рады

    Киев, 18 октября. Глава «Радикальной партии» потребовал выслать с Украины Михаила Саакашвили после того, как тот принял участие в организации митинга под зданием Верховной рады в Киеве.

    Ляшко обвинил Саакашвили в организации хаоса в столице в «условиях войны» с целью захвата власти. По словам лидера «Радикальной партии» данный поступок является «страшным преступлением против украинской государственности».

    По мнению Ляшко, Саакашвили, как и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, действуют не в интересах Украины.

    «Правоохранительные органы должны немедленно депортировать апатрида Саакашвили в Грузию, а праведьме украинской коррупции Тимошенко свою оценку дадут сами украинцы», – написал Ляшко на своей странице в Facebook.

    Напомним, что ранее сообщалось о потасовке у зданий Верховной рады между протестующими и силовиками. Газета «Известия» пишет, что полицейские попытались разогнать палаточный лагерь, разбитый демонстрантами.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    #киев #украина #саакашвили #тимошенко #рада #ляшко
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