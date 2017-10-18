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Феерическая победа: Мутко поделился впечатлениями от игры «Спартака» с «Севильей»
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    Феерическая победа: Мутко поделился впечатлениями от игры «Спартака» с «Севильей»

    1:39  18 Октября 2017
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    Феерическая победа: Мутко поделился впечатлениями от игры «Спартака» с «Севильей»

    Москва, 18 октября. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко назвал феерической и блестящей победу московского «Спартака» над испанской «Севильей» в матче Лиги чемпионов.

    «Блестящая победа, просто феерическая, отличный матч и великолепная победа. Что тут еще сказать? Просто рад за «Спартак» и его болельщиков», — цитирует ТАСС Мутко.

    В домашнем матче москвичи обыграли «Севилью» со счетом 5:1. Благодаря победе над испанцами «Спартак» поднялся на второе место в своей группе, сообщала «Газета.ру».

    После игры наставник «Спартака» Массимо Каррера назвал матч историческим, при этом очень сложным, а игру своих футболистов — идеальной. 

    Феерическая победа: Мутко поделился впечатлениями от игры «Спартака» с «Севильей»

    Автор: Олеся Волкова
    #футбол #мутко #спартак #лч #севилья
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