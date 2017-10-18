Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Опасно и ущербно: Белый дом прокомментировал блокирование нового указа Трампа
Весь мир
Опасно и ущербно: Белый дом прокомментировал блокирование нового указа Трампа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Опасно и ущербно: Белый дом прокомментировал блокирование нового указа Трампа

    1:24  18 Октября 2017
    43

    Опасно и ущербно: Белый дом прокомментировал блокирование нового указа Трампа

    Вашингтон, 18 октября. Белый дом прокомментировал решение федерального судьи американского штата Гавайи заблокировать обновленную версию миграционного указа президента США Дональда Трампа.

    В сообщении Белого дома решение окружного суда называется «опасным и ущербным», подрывающим «усилия президента по обеспечению безопасности американского народа и по обеспечению соблюдения минимальных стандартов безопасности для въезда в США».

    Опасно и ущербно: Белый дом прокомментировал блокирование нового указа Трампа

    Ранее, как сообщал RT, федеральный судья в американском штате Гавайи, заблокировавший обновленную версию миграционного указа, заявил, что данная версия содержит те же проблемы, что и предыдущие.

    В частности, в новом документе Трамп внес Венесуэлу, КНДР и Чад в список стран, чьим гражданам ограничен въезд в США. 

    Автор: Олеся Волкова
    #мигранты #сша #трамп
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 2822

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        1310

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81059

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67784

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82757
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        2823
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        2909
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        1310
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        12709