Опасно и ущербно: Белый дом прокомментировал блокирование нового указа Трампа

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Вашингтон, 18 октября. Белый дом прокомментировал решение федерального судьи американского штата Гавайи заблокировать обновленную версию миграционного указа президента США Дональда Трампа.

В сообщении Белого дома решение окружного суда называется «опасным и ущербным», подрывающим «усилия президента по обеспечению безопасности американского народа и по обеспечению соблюдения минимальных стандартов безопасности для въезда в США».

Ранее, как сообщал RT, федеральный судья в американском штате Гавайи, заблокировавший обновленную версию миграционного указа, заявил, что данная версия содержит те же проблемы, что и предыдущие.

В частности, в новом документе Трамп внес Венесуэлу, КНДР и Чад в список стран, чьим гражданам ограничен въезд в США.