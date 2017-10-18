Слова Бондарчука о Поклонской вызвали бурную реакцию в соцсетях

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Москва, 28 октября. Пользователи соцсетей прокомментировали заявление режиссера Федора Бондарчука, призвавшего остановить депутата Госдумы Наталью Поклонскую, выступающую против фильма Алексея Учителя «Матильда».

Некоторые пользователи поддержали режиссера, согласившись с тем, что Поклонская в своих действиях могла зайти слишком далеко.

Единственное что Россия должна вернуть Украине-депутата Поклонскую — Саратовский (@Ivanich_sar) October 17, 2017

Девушку эту не останавливать Нужно, а лечить. Болезнь то очень опасная! — Анатолий М (@Colonel250363) October 17, 2017

Другие наоборот вступились за депутата Госдумы.

Она не девушка, она мать, она депутат, она прокурор Крыма. А Бондарчук всего лишь лицедей. — Токарева Вера (@vermixver) October 17, 2017

Часть комментаторов предположила, что Бондарчук опасается за свои фильмы, которые приходятся по вкусу не всем зрителям.

Ну да, иначе и за его "шедевры" возьмутся ))) — Shan (@1234xShan) October 17, 2017

Начнем с того, что "остановить" (бы) - Не Помешало: и самого Федю!

Что "лепит Халтуру"- уже более 20 лет!!! (еще - с 90-х!) — nicolaich oleg (@NicolaichOleg) October 17, 2017

Напомним, что Бонадарчук призвал «остановить» Поклонскую, выступающую против выпуска в прокат фильма «Матильда».