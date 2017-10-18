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Назван лауреат Букеровской премии 2017 года
#Соцсети
Слова Бондарчука о Поклонской вызвали бурную реакцию в соцсетях
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    Слова Бондарчука о Поклонской вызвали бурную реакцию в соцсетях

    1:05  18 Октября 2017
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    Слова Бондарчука о Поклонской вызвали бурную реакцию в соцсетях

    Москва, 28 октября. Пользователи соцсетей прокомментировали заявление режиссера Федора Бондарчука, призвавшего остановить депутата Госдумы Наталью Поклонскую, выступающую против фильма Алексея Учителя «Матильда».

    Некоторые пользователи поддержали режиссера, согласившись с тем, что Поклонская в своих действиях могла зайти слишком далеко.

     

    Другие наоборот вступились за депутата Госдумы.

    Часть комментаторов предположила, что Бондарчук опасается за свои фильмы, которые приходятся по вкусу не всем зрителям.

    Напомним, что Бонадарчук призвал «остановить» Поклонскую, выступающую против выпуска в прокат фильма «Матильда».

    «Мне «нравится», когда люди, которые судят или призывают к каким-то действиям, картину-то сами не видели. Вот это меня расстраивает», – приводит его слова «Газета.ru».

     

    Автор: Антон Зарубин
    #поклонская #матильда #фильм #бондарчук #учитель
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