Слова Бондарчука о Поклонской вызвали бурную реакцию в соцсетях
Москва, 28 октября. Пользователи соцсетей прокомментировали заявление режиссера Федора Бондарчука, призвавшего остановить депутата Госдумы Наталью Поклонскую, выступающую против фильма Алексея Учителя «Матильда».
Некоторые пользователи поддержали режиссера, согласившись с тем, что Поклонская в своих действиях могла зайти слишком далеко.
Единственное что Россия должна вернуть Украине-депутата Поклонскую— Саратовский (@Ivanich_sar) October 17, 2017
Девушку эту не останавливать Нужно, а лечить. Болезнь то очень опасная!— Анатолий М (@Colonel250363) October 17, 2017
Другие наоборот вступились за депутата Госдумы.
Она не девушка, она мать, она депутат, она прокурор Крыма. А Бондарчук всего лишь лицедей.— Токарева Вера (@vermixver) October 17, 2017
Часть комментаторов предположила, что Бондарчук опасается за свои фильмы, которые приходятся по вкусу не всем зрителям.
Ну да, иначе и за его "шедевры" возьмутся )))— Shan (@1234xShan) October 17, 2017
Начнем с того, что "остановить" (бы) - Не Помешало: и самого Федю!— nicolaich oleg (@NicolaichOleg) October 17, 2017
Что "лепит Халтуру"- уже более 20 лет!!! (еще - с 90-х!)
Напомним, что Бонадарчук призвал «остановить» Поклонскую, выступающую против выпуска в прокат фильма «Матильда».
«Мне «нравится», когда люди, которые судят или призывают к каким-то действиям, картину-то сами не видели. Вот это меня расстраивает», – приводит его слова «Газета.ru».