Тайник с взрывчаткой и оружием нашли в Киеве недалеко от места проведения митинга

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Киев, 18 октября. Полиция Украины совместно с СБУ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами в Музейном переулке в Киеве недалеко от места проведения митинга, сообщает пресс-служба украинского МВД.

Как сообщил во вторник первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, правоохранители провели обыски после получения оперативной информации. При этом он отметил, что обыски продолжаются.

По версии полиции, оружие, боеприпасы и взрывчатка, найденные при обысках, могли предназначаться для использования во время митинга возле Верховной рады Украины.

«Мы четко понимаем, кто сделал эти «закладки» и кто намеревался использовать спецсредства. Я считаю, что в рамках уголовного производства эти лица будут идентифицированы, и их вина будет доказана», — заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

Во вторник у здания Верховной рады началась акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией Михаила Саакашвили «Движение новых сил».

Как сообщал «Телеканал 360», митингующие требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство.