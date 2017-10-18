Каррера о разгроме «Севильи»: «Спартак» не против детского сада играл

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Москва, 18 октября. Наставник футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера рассказал о своих впечатлениях от игры команды с испанской «Севильей» в групповом матче ЛЧ.

Матч с испанской командой Каррера назвал историческим, при этом очень сложным. Игру московских футболистов тренер назвал идеальной, несмотря на серьезный статус противника.

«Мы не против детского сада играли, это команда, которая за последние четыре года трижды выиграла Лигу Европы. Нам повезло, что мы спасали ворота, но в футболе удача играет не последнюю роль. Это не отнимает у команды победы со счетом 5:1», — заявил Каррера, передает RT.

Напомним, «Спартак» разгромил испанскую «Севилью» на своем поле со счетом 5:1 и вышел на второе место в своей группе, сообщала «Газета.ру».

