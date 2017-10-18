Список «Миротворца» пополнил ведущий Первого канала

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Москва, 18 октября. Ведущий телепрограммы «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин попал в базу украинского сайта «Миротворец».

Сообщается, что имя телеведущего попало в список после посещения им полуострова Крым. В вину вменяется «нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым», сообщают «Известия».

Сайт «Миротворец», открытый в 2014 году, содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем. Скандальную известность ресурс получил после того, как на его страницах были опубликованы личные данные, включая адрес, Олеся Бузины и Олега Калашникова, вскоре убитых.