Госдеп высоко отозвался об утвержденном РФ и США перемирии на юго-западе Сирии

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Вашингтон, 18 октября. Заключенное этим летом на юго-западе Сирии перемирие оказалось успешным и позволило оказать помощь сирийцам. Так руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт прокомментировала достигнутую 7 июля на встрече в Гамбурге договоренность между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Науэрт выразила надежду, что США и Россия продолжает находить новые сферы для сотрудничества.

«Это прекращение огня позволило партнерам коалиции прибыть туда, в эти районы, где боевые действия в большинстве своем были остановлены, и оказать гуманитарную помощь - это дорогого стоит», – приводит слова Науэрт «Газета.ru».

По ее словам, важной целью США в ходе дипломатического диалога с Россией является поиск сфер, где Вашингтон и Москва не имеют разногласий. Борьба с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) является одной из таких сфер, добавила Науэрт.

1 Организация запрещена на территории РФ.