Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Опасно и ущербно: Белый дом прокомментировал блокирование нового указа Трампа
Новости Сирии
Госдеп высоко отозвался об утвержденном РФ и США перемирии на юго-западе Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдеп высоко отозвался об утвержденном РФ и США перемирии на юго-западе Сирии

    0:38  18 Октября 2017
    55

    Госдеп высоко отозвался об утвержденном РФ и США перемирии на юго-западе Сирии

    Вашингтон, 18 октября. Заключенное этим летом на юго-западе Сирии перемирие оказалось успешным и позволило оказать помощь сирийцам. Так руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт прокомментировала достигнутую 7 июля на встрече в Гамбурге договоренность между  президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

    Науэрт выразила надежду, что США и Россия продолжает находить новые сферы для сотрудничества.

    «Это прекращение огня позволило партнерам коалиции прибыть туда, в эти районы, где боевые действия в большинстве своем были остановлены, и оказать гуманитарную помощь - это дорогого стоит», – приводит слова Науэрт «Газета.ru».

    По ее словам, важной целью США в ходе дипломатического диалога с Россией является поиск сфер, где Вашингтон и Москва не имеют разногласий. Борьба с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) является одной из таких сфер, добавила Науэрт.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #перемирие #госдеп #науэрт
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 2823

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        1310

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81059

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67784

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82758
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        2823
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        2909
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        1310
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        12709