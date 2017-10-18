Дочь Михаила Кокшенова рассказала о состоянии здоровья отца

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Москва, 18 октября. Дочь актера Михаила Кокшенова Алевтина подтвердила, что ее отец в настоящее время находится в реанимации после перенесенного инсульта.

Как рассказала «Известиям» дочь прославленного актера, «МРТ подтвердило инсульт». По ее словам, в настоящее время состояние Кокшенова оценивается как стабильное. Он находится в сознании и дышит самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Михаил Кокшенов был доставлен в реанимацию Городской клинической больницы №1 имени Пирогова в Москве.

Народный артист РФ Михаил Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах, где, как правило, выступал в комическом амплуа. Известность ему принесли фильмы Леонида Гайдая «Не может быть» (1975), «Спортлото 82» (1982) и другие.