Госдума РФ рассмотрит законопроект о запрете для детей посещений мероприятий «18+»

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Москва, 17 октября. В ближайшее время в Госдуму РФ будет внесен законопроект, запрещающий детям посещение мероприятий рейтинга «18+». Об этом сообщает директор нормативно-правового департамента Минкультуры РФ Наталья Ромашова.

По ее словам, данный законопроект также запретит демонстрацию трейлеров фильмов со сценами «18+» перед фильмами с меньшими возрастными ограничениями, а также обяжет предъявлять удостоверение личности при покупке билетов на мероприятия.

«Мы предлагаем не только закрепить и оставить этот механизм, который носит предупредительный характер, но и ввести некие запреты, например, запретить организаторам театрально-зрелищных мероприятий, концертных мероприятий вообще допускать детей на мероприятия, если эти мероприятия носят категорию «18+», — приводит слова Ромашовой телеканал «360».

Другой важной частью законопроекта станет требование предъявления удостоверения личности при приобретении билетов на мероприятия.