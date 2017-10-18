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Сыгравшая Серсею в «Игре престолов» актриса заявила о домогательствах Вайнштейна
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    Сыгравшая Серсею в «Игре престолов» актриса заявила о домогательствах Вайнштейна

    0:11  18 Октября 2017
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    Сыгравшая Серсею в «Игре престолов» актриса заявила о домогательствах Вайнштейна

    Лос-Анджелес, 18 октября. Актриса, звезда сериала «Игра престолов», Лена Хиди рассказала, что дважды сталкивалась с домогательствами со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна.

    В своем микроблоге в Twitter Хиди рассказала, что в один из дней Вайнштейн пригласил ее прогуляться к воде. Остановившись, он сделал актрисе «неприличное предложение, сопроводив его жестом».

    «Я перевела все в шутку, я была совершенно шокирована. Помню, как думала, что это какая-то шутка», — написала Хиди.

    Второй инцидент, по ее словам, произошел в одном из отелей Лос-Анджелеса. Продюсер пригласил ее в свой номер, якобы чтобы посмотреть сценарий. После того, как Хиди заявила Вайнштейну, что между ними возможны только рабочие отношения, он, по ее словам был в ярости.

    Напомним, скандал разгорелся после публикаций New York Times. По данным издания, Вайнштейн на протяжении десятилетий приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. Как сообщала «Газета.ру», среди жертв домогательств оказались Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Кейт Бекинсейл и многие другие.

    Накануне стало известно, что после исключения из Академии киноискусств и наук 14 октября членство Вайнштейна в Гильдии продюсеров Америки также будет прекращено.

    Сыгравшая Серсею в «Игре престолов» актриса заявила о домогательствах Вайнштейна

    Автор: Олеся Волкова
    #голливуд #домогательства #вайнштейн #хиди
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