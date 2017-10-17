Премьер-министр Ирака заявил об окончании референдума о независимости Курдистана
Багдад, 17 октября. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил об окончании референдума, который был проведен в Курдском автономном районе. Об этом он написал в своем Twitter, назвав состоявшийся референдум «незаконным».
«Незаконный референдум окончен; его результаты недействительны и уже в прошлом. Мы призываем к диалогу на основе национальной конституции Ирака», – написал аль-Абади в своем Twitter.
Ранее обе стороны к диалогу призвал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш, пишет «Газета.ru». Свое заявление он сделал после серии сообщений о локальных столкновениях между иракскими военными частями и курдскими силами в провинции Киркук. Гутерреш выразил надежду, что курдские и иракские власти смогут урегулириуют противоречия, задействовав мирный политический диалог.
The illegal referendum is over, its results invalid and belongs in the past. We call for dialogue based on Iraq’s national constitution— Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) October 17, 2017