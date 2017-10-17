Премьер-министр Ирака заявил об окончании референдума о независимости Курдистана

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Багдад, 17 октября. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил об окончании референдума, который был проведен в Курдском автономном районе. Об этом он написал в своем Twitter, назвав состоявшийся референдум «незаконным».

«Незаконный референдум окончен; его результаты недействительны и уже в прошлом. Мы призываем к диалогу на основе национальной конституции Ирака», – написал аль-Абади в своем Twitter.

Ранее обе стороны к диалогу призвал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш, пишет «Газета.ru». Свое заявление он сделал после серии сообщений о локальных столкновениях между иракскими военными частями и курдскими силами в провинции Киркук. Гутерреш выразил надежду, что курдские и иракские власти смогут урегулириуют противоречия, задействовав мирный политический диалог.