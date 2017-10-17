Работу пяти американских СМИ могут ограничить в России

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Москва, 17 октября. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предложила Минкомсвязи ввести ограничения в отношении действующих на территории России пяти СМИ США.

Как сообщил источник в Совфеде, в список попали пять американских СМИ, «чья деятельность на территории России может считаться пропагандистской, а не журналистской».

Как сообщает РИА Новости, в список попали, в частности, «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN. Решение об ограничении будет принято 23 октября.

Напомним, ранее Вашингтон обязал руководство RT до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Помимо этого в конгрессе стартовало разбирательство о возможном влиянии российских СМИ через соцсети на избирательные процессы в стране.

Как сообщала «Газета.ру», ситуация осложняется тем, что параллельно ФБР ведет свое расследование в отношении агентства Sputnik.

