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«Спартак» разгромил «Севилью» в матче ЛЧ
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    «Спартак» разгромил «Севилью» в матче ЛЧ

    23:47  17 Октября 2017
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    «Спартак» разгромил «Севилью» в матче ЛЧ

    Москва, 17 октября. Московский футбольный клуб «Спартак» разгромил испанскую «Севилью» на своем поле в рамках Лиги чемпионов.

    Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Счет в матче открыл Куинси Промес на 18-й минуте. На 30-й минуте Симон Кьер сравнял счет, который не менялся до 58-й минуты, когда московские футболисты вырвались вперед благодаря Лоренсо Мельгарехо.

    Авторами следующих трех голос стали Денис Глушаков, Луис Адриано, также дубль оформил Промес.

    Благодаря победе над испанцами «Спартак» поднялся на второе место в своей группе, передает «Газета.ру».


     

    Автор: Настасья Шеркунова
    #футбол #лига чемпинов #спартак #севилья
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