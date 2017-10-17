«Спартак» разгромил «Севилью» в матче ЛЧ

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Москва, 17 октября. Московский футбольный клуб «Спартак» разгромил испанскую «Севилью» на своем поле в рамках Лиги чемпионов.

Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Счет в матче открыл Куинси Промес на 18-й минуте. На 30-й минуте Симон Кьер сравнял счет, который не менялся до 58-й минуты, когда московские футболисты вырвались вперед благодаря Лоренсо Мельгарехо.

Авторами следующих трех голос стали Денис Глушаков, Луис Адриано, также дубль оформил Промес.

Благодаря победе над испанцами «Спартак» поднялся на второе место в своей группе, передает «Газета.ру».



