Сирия: САА при поддержке ВКС РФ перешла Евфрат и направилась к нефтяным полям Омар

В Избранное

Дамаск, 17 октября. Части сирийской армии при поддержке ВКС РФ перешли Евфрат и выдвинулись в сторону нефтяных полей Омар. Сейчас они находятся на расстоянии семи километров от цели.

Российская авиация оказывает поддержку сирийским частям, нанося точечные удары по позициям боевиков.

Как пишет «Газета.ru», САА и ВКС РФ успешно теснят террористов с их позиций в провинции Дейр эз-Зор. Боевики бегут из ключевых городов, включая ряд населенных пунктов к юго-востоку от административного центра провинции: Аль-Тоб, Мохассан, Бо Лель и Бо-Умар.

Отмечается, что сирийские части пока не спешат занимать эти поселения, так как они могут быть заминированы отступающими боевиками террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

#Syria DeirEzZor News Network : SAA crosses the Euphrates and heads to Omar oilfield.

The distance is 7 km and shrinking with every minute. — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) October 17, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.