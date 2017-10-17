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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ перешла Евфрат и направилась к нефтяным полям Омар
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ перешла Евфрат и направилась к нефтяным полям Омар

    23:35  17 Октября 2017  /обновлено: 23:36  17 Октября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ перешла Евфрат и направилась к нефтяным полям Омар

    Дамаск, 17 октября. Части сирийской армии при поддержке ВКС РФ перешли Евфрат и выдвинулись в сторону нефтяных полей Омар. Сейчас они находятся на расстоянии семи километров от цели.

    Российская авиация оказывает поддержку сирийским частям, нанося точечные удары по позициям боевиков.

    Как пишет «Газета.ru», САА и ВКС РФ успешно теснят террористов с их позиций в провинции Дейр эз-Зор. Боевики бегут из ключевых городов, включая ряд населенных пунктов к юго-востоку от административного центра провинции: Аль-Тоб, Мохассан, Бо Лель и Бо-Умар.

    Отмечается, что сирийские части пока не спешат занимать эти поселения, так как они могут быть заминированы отступающими боевиками террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #вкс рф #дейр эз-зор #евфрат
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