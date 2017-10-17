Госдеп США призвал КНДР к дипломатии, но не исключил военного решения

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Вашингтон, 17 октября. США по-прежнему считают дипломатический путь решения проблемы КНДР наиболее предпочтительным. Однако, как заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, пока Пхеньян не демонстрирует признаков готовности к переговорам.

На регулярном брифинге Науэрт отметила, что возврат к переговорам зависит только от позиции КНДР.

«Они не показывают никаких признаков того, что хотят вести переговоры», — заявила Науэрт журналистам.

При этом представитель госдепартамента подчеркнула, что Вашингтон сосредоточен на дипломатическом разрешении конфликта, однако военное решение по-прежнему возможно.

«Конечно, мы будем стоять за спинами наших союзников — Японии, Южной Кореи. Там также наши граждане, и мы будем их защищать. Но наш фокус все еще на дипломатическом разрешении», — заявила она.

Как сообщала «Газета.ру», ранее заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что в любой момент на Корейском полуострове может начаться ядерная война. По его словам, вся континентальная часть США «находится в пределах досягаемости огневой мощи» северокорейской армии.