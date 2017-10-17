Школы на Украине начали отказываться от изучения русского языка

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Одесса, 17 октября. Сразу ряд школ в Хмельницкой и Одесской областях Украины отказались от обязательного изучения русского языка. Об этом сообщил заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Сергей Колебошин.

По его словам, педагогический совет школы в селе Розквит Одесской области принял решение отказаться от изучения русского языка после обращения родителей школьников.

«Обсудив ситуацию, возникшую в результате отказа родителей некоторых учеников от изучения в школе предмета «Русский язык», педагогический совет образовательного учреждения принял решение об изменении учебного плана», – приводит слова Колебошина «Газета.ru».

Он добавил, что теперь занятия по русскому языку в данной школе будут проходить лишь факультативно.

Напомним, что в конце сентября на Украине был принят закон «Об образовании», резко ограничивающий возможность обучения на языках национальных меньшинств.