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Общество
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Украина
Школы на Украине начали отказываться от изучения русского языка
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    Школы на Украине начали отказываться от изучения русского языка

    23:16  17 Октября 2017
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    Школы на Украине начали отказываться от изучения русского языка

    Одесса, 17 октября. Сразу ряд школ в Хмельницкой и Одесской областях Украины отказались от обязательного изучения русского языка. Об этом сообщил заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Сергей Колебошин.

    По его словам, педагогический совет школы в селе Розквит Одесской области принял решение отказаться от изучения русского языка после обращения родителей школьников.

    «Обсудив ситуацию, возникшую в результате отказа родителей некоторых учеников от изучения в школе предмета «Русский язык», педагогический совет образовательного учреждения принял решение об изменении учебного плана», – приводит слова Колебошина «Газета.ru».

    Он добавил, что теперь занятия по русскому языку в данной школе будут проходить лишь факультативно.

    Напомним, что в конце сентября на Украине был принят закон «Об образовании», резко ограничивающий возможность обучения на языках национальных меньшинств.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #украина #одесса #русский язык #школы #обучение
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