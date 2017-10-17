Эксперт объяснил абсурдность провокации «волчьей стаи» ВМС Украины

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Москва, 17 октября. Планы военно-морских сил Украины применить против Черноморского флота России тактику «волчьей стаи» абсурдны и даже самоубийственны для украинских катеров. Такое мнение высказал эксперт в области кораблестроения Прохор Тебин.

Ранее командир одного из украинских бронекатеров Александр Регула сообщил, что ВМС Украины собираются использовать против Черноморского флота России тактику под названием «волчья стая»: одновременную атаку нескольких легких бронекатеров на одного противника, который не успевает вести много целей и стрелять по ним.

«Всерьез комментировать подобные планы достаточно сложно в силу их абсурдности, и определенной самоубийственности для украинских катеров», — заявил Тебин, добавив, что в таком случае ответ российской стороны «будет молниеносным».

По мнению эксперта, в настоящее время подобные заявления «стоит рассматривать как голословные, популистские и в определенной степени даже провокационные».

Тебин в интервью ФБА «Экономика сегодня» напомнил, что российские корабли Черноморского флота обладают эффективной защитой от любых угроз.