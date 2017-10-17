Украину ожидает фаза острой нестабильности – Пушков

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Москва, 17 октября. Акция протеста перед зданием Верховной рады в Киеве – следствие начала на Украине фазы острой нестабильности, вызванной ростом числа недовольных правлением Порошенко. Об этом написал в своем Twitter председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Украина вступает в фазу острой нестабильности. Число недовольных правлением Порошенко растет. Происходящее сейчас в Киеве – вовсе не эпизод», – отметил Пушков.

Кроме того, сенатор высказал предположение, что одной из главных фигур новой акции протеста в Киеве – Михаилу Саакашвили – оказывает поддержку Госдеп США.

В Киеве Саакашвили, панически боявшийся марша росс.танков на Тбилиси, стал вдруг буревестником нео-майдана. Надежнее, когда Госдеп за спиной — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 17, 2017

Напомним, что организаторы акции ранее объявили, что намерены провести ночь у здания Верховной рады в Киеве. Как пишет газета «Известия», большая часть митингующих покинула центр Киева.