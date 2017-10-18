Западные СМИ призвали НАТО бояться не Путина, а Эрдогана

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Вашингтон, 18 октября. Главную угрозу для НАТО представляет не президент РФ Владимир Путин, а «исламист в собственных рядах» «диктатор Турции» Реджеп Тайип Эрдоган. Такое мнение высказал журналист The Washington Times Дэниел Пайпс.

По мнению автора, НАТО не могут ослабить «недостаточное выделение средств на оборону, поиск новой роли после развала СССР или противостояние Владимиру Путину». Главной угрозой, по его мнению, является турецкий лидер, которого Пайпс называет «исламистом и диктатором».

Пайпс напомнил, что в 1995 году генсекретарь НАТО Вилли Клас заявлял, что для НАТО и безопасности Запада самой большой угрозой является исламский терроризм. По мнению журналиста, именно Эрдоган помешал реализации антиисламистского плана НАТО.

В частности, автор упрекает альянс в том, что НАТО невозмутимо относится к тому, что Анкара оказывает помощь ядерной программе Ирана, поставляет иранское оружие «Хезболле» и обсуждает возможность вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества под руководством Москвы и Пекина, цитирует RT Пайпса.