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ДНР: ВСУ ведут массированный обстрел Донецка, есть пострадавшие
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    ДНР: ВСУ ведут массированный обстрел Донецка, есть пострадавшие

    23:10  17 Октября 2017
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    ДНР: ВСУ ведут массированный обстрел Донецка, есть пострадавшие

    Донецк, 17 октября. Подразделения вооруженных сил Украины ведут минометный обстрел Петровского района Донецка. Об этом сообщает пресс­-служба Минобороны Донецкой народной республики.

    По данным ведомства, в 17:30 украинские силовики открыли минометный огонь по западным окраинам Донецка. В результате обстрела один мирный житель республики получил тяжелое осколочное ранение. Позднее украинские силовики продолжили наносить артиллерийские удары по окраинам Донецка.

    «Противник не прекращает вести огонь по жилым кварталам Петровского района Донецка. В 20:30 в результате минометного обстрела с позиций 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, осколочное ранение получила мирная жительница 1976 года рождения», — говорится в сообщении.

    Ранее в Минобороны ДНР сообщили, что украинские силовики возобновили артиллерийские удары по прифронтовым территориям республики в районе Ясиноватой.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #донецк
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