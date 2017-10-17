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Политика
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Донбасс: ВСУ возобновили обстрелы прифронтовых районов ДНР под Ясиноватой
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    Донбасс: ВСУ возобновили обстрелы прифронтовых районов ДНР под Ясиноватой

    22:47  17 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ возобновили обстрелы прифронтовых районов ДНР под Ясиноватой

    Донецк, 17 октября. За минувшие сутки украинские силовики нанесли артиллерийские удары по 13 прифронтовым населенным пунктам Донецкой народной республики. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

    По его словам, минувшей ночью украинские силовики вели интенсивный огнь по окрестностям донецкого аэропорта и населенным пунктам Спартак и Александровка. Кроме того, под ударами артиллерии ВСУ оказался поселок Крутая Балка, который расположен на окраине Ясиноватой. В районе Мариуполя подразделения ВСУ вели артиллерийский огонь по населенным пунктам  Коминтерново, Ленинское и Октябрь.

    В ходе обстрелов украинские силовики применяли танки, минометы, вооружение БМП и БТР, а также гранатометы и стрелковое оружие. Басурин подчеркнул, что за сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 959 снарядов и мин.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #донецк #ясиноватая
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