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Политика
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Общество
Кузнецова указала на рост числа жалоб на качество детского питания в школах
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    Кузнецова указала на рост числа жалоб на качество детского питания в школах

    22:39  17 Октября 2017
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    Кузнецова указала на рост числа жалоб на качество детского питания в школах

    Москва, 17 октября. Число жалоб на качество детского питания в образовательных учреждениях России заметно выросла за последнее время. Об этом сообщила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

    В ходе заседания в Общественной палате России Кузнецова напомнила о ряде громких инцидентов, включая массовое отравление школьников в поезде «Челябинск—Санкт-Петербург», а также госпитализацию двух десятков детей после отравления в школьной столовой Магадана.

    По словам Кузнецовой существует ряд проблем в сельской местности, связанных с организацией качественного питания. С ее точки зрения, эти проблемы решаются доставкой еды. Кроме того, она указала на то, что сокращаются льготные категории детей, получающих бесплатное питание.

    «Недостаточно обеспечивается диетическое и специальное питание для детей с редкими заболеваниями», — приводит ее слова новостной портал «Ura.ru».

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    #кузнецова #школы #детское питание #отравления
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