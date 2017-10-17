Кузнецова указала на рост числа жалоб на качество детского питания в школах

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Москва, 17 октября. Число жалоб на качество детского питания в образовательных учреждениях России заметно выросла за последнее время. Об этом сообщила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

В ходе заседания в Общественной палате России Кузнецова напомнила о ряде громких инцидентов, включая массовое отравление школьников в поезде «Челябинск—Санкт-Петербург», а также госпитализацию двух десятков детей после отравления в школьной столовой Магадана.

По словам Кузнецовой существует ряд проблем в сельской местности, связанных с организацией качественного питания. С ее точки зрения, эти проблемы решаются доставкой еды. Кроме того, она указала на то, что сокращаются льготные категории детей, получающих бесплатное питание.