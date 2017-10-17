Митингующие разбили палаточный городок у здания Верховной рады в Киеве

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Киев, 17 октября. Участники акции протеста в Киеве установили 20 палаток у здания Верховной рады Украины.

Активисты разместили 20 палаток на площади Конституции возле здания Верховной рады, а также около 50 палаток в центральном Мариинском парке, который расположен возле здания парламента. Митингующие пообещали продолжить активную фазу протеста 18 октября.

Напомним, 17 октября у здания Верховной рады началась акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Ближе к вечеру у здания Верховной рады начались столкновения между участниками митинга и полицией, передает «Ридус».