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Общество
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Украина
Митингующие разбили палаточный городок у здания Верховной рады в Киеве
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    Митингующие разбили палаточный городок у здания Верховной рады в Киеве

    22:38  17 Октября 2017
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    Митингующие разбили палаточный городок у здания Верховной рады в Киеве

    Киев, 17 октября. Участники акции протеста в Киеве установили 20 палаток у здания Верховной рады Украины.

    Активисты разместили 20 палаток на площади Конституции возле здания Верховной рады, а также около 50 палаток в центральном Мариинском парке, который расположен возле здания парламента. Митингующие пообещали продолжить активную фазу протеста 18 октября.

    Напомним, 17 октября у здания Верховной рады началась акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Ближе к вечеру у здания Верховной рады начались столкновения между участниками митинга и полицией, передает «Ридус».

    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #саакашвили #верховная рада #майдан #митинг
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