Венчание в России могут приравнять к официальному браку

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Москва, 17 октября. Депутат Госдумы Владимир Сысоев готовит поправки в Семейный кодекс, согласно которым акт венчания будет признан юридически.

Предполагается, что после вступления поправок в силу, россияне, совершившие обряд венчания в церкви, будут иметь равные права и обязанности с теми, кто зарегистрировал брак в ЗАГСе.

«При дележке имущества, после того как пара разошлась, акт венчания должен иметь те же права, что и регистрация в ЗАГСе. Таким образом мы вернем традиционный брак, который был до революции», — разъяснил RT депутат.

