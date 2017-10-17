Глава СПЧ России предложил ужесточить наказание за телефонный терроризм

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Москва, 17 октября. В России необходимо ужесточить наказание за телефонный терроризм. С таким предложением выступил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Он предложил изменить правоприменительную практику в данной сфере.

«Ложные сообщения о минировании и телефонный терроризм расходуют огромные средства, страдает множество людей», — сказал Федотов на специальном заседании СПЧ об общественном участии в противодействии экстремизму и терроризму, сообщает новостное агентство «Ридус».

Он назвал неприемлемой ситуацию, когда люди, пришедшие в торговый центр за покупками, вынуждены участвовать в эвакуации. Федотом напомнил, что подобные инциденты так же угрожают бизнесу и торговле.